В Минкультуры опровергли наличие черных списков Культурного форума в Петербурге

Фото: Агентство Москва

Существование тайных "черных списков" гостей театральной секции Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) опровергли в Минкультуры РФ. Заместитель министра культуры Александр Журавский назвал подобные слухи "черным пиаром".

"Нет, не подтверждаю", – приводит ТАСС слова Журавского.

"Это не первая публикация, и каждый раз с большим интересом наблюдаем, как черный пиар добавляет популярности нашему форуму", – подчеркнул замминистра культуры.

Ранее в СМИ появилась информация о наличии так называемого черного списка культурных деятелей, которых не ждут на ПМКФ. По данным "Эха Москвы", документ представляет собой стоп-лист по секции "Театр" и содержит имена таких деятелей культуры, как Лев Додин, Андрей Могучий, Кирилл Серебренников, Роман Должанский.

"Большинство из упомянутых там людей либо участвуют в нашем форуме, либо участвуют в мероприятиях по линии Министерства культуры", – заявил Журавский, опровергнув эти данные СМИ.