Театральный батл проведут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Чемпионат по актерскому мастерству "Импровизационный батл" пройдет в столице с 23 октября по 6 ноября. Проведут состязание в Театре на Юго-Западе, а проявят себя в актерском мастерстве, остроумии и находчивости команды Театра Романа Виктюка, Мастерской Петра Фоменко, Театра имени Марии Ермоловой и Театра на Юго-Западе.
Тему каждого раунда выбирать будут сами зрители. Участники команд должны будут разыграть заданные им ситуации. Победителей состязаний определяет авторитетное жюри, в которое войдут работники российского театрального искусства из представителей педагогического, режиссерского и актерского составов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Батл пройдет в несколько этапов – на 23 и 30 октября запланированы отборочные игры, а на финальных состязаниях 6 ноября определят победителя. Перед началом каждой из трех игр в фойе театра зрителям нужно будет ответить на три вопроса: "Кто?", "Где?" и "Что случилось?" и выписать их на специальных бумажках.
Затем все темы передадут ведущему, который перед каждой импровизацией в случайном порядке будет доставать один из листов и зачитывать тему. Каждый раунд продлится до 10 минут.
Театральный проект "Импровизационный батл" презентовали весной этого года во время "Ночи театров", которая прошла в рамках Московского культурного форума. Летом проект также стал победителем конкурса "Открытая сцена – 2017" и получил грант столичного департамента культуры на дальнейшее развитие.
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