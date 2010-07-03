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10:40

В МГИМО откроют памятник Льву Толстому

культура

10:40

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Фото: С. Прокудин-Горский/Репродукция ИТАР-ТАСС

26 сентября на территории МГИМО МИД России состоится торжественное открытие памятника Льву Толстому.

Гениальный писатель, выдающийся мыслитель, автор множества прорывных идей, опередивших свое время, полиглот, педагог и удивительно увлеченный жизнью человек – Лев Николаевич Толстой стал олицетворять собой глубину и нравственную основательность России, безграничность ее культуры, вековую дипломатию добра.

Среди приглашенных гостей церемонии открытия – министр культуры РФ В. Мединский, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству М. Швыдкой, зампредседателя Госдумы Федерального собрания П. Толстой, губернатор Тульской области А. Дюмин и советник президента РФ по вопросам культуры В. Толстой.

Церемонию открытия продолжит погружение в мир Льва Николаевича. Гостей вечера ждут выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, иммерсивное шоу, мелодекламация. В мероприятии примут участие всемирно известные оперные певцы – Любовь Петрова (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор). Завершающим аккордом вечера станет ужин от одного из ресторанов.

Мероприятие пройдет в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к празднованию 75-летия МГИМО.

культура

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