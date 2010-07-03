В МГИМО откроют памятник Льву Толстому

26 сентября на территории МГИМО МИД России состоится торжественное открытие памятника Льву Толстому.
Гениальный писатель, выдающийся мыслитель, автор множества прорывных идей, опередивших свое время, полиглот, педагог и удивительно увлеченный жизнью человек – Лев Николаевич Толстой стал олицетворять собой глубину и нравственную основательность России, безграничность ее культуры, вековую дипломатию добра.
Среди приглашенных гостей церемонии открытия – министр культуры РФ В. Мединский, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству М. Швыдкой, зампредседателя Госдумы Федерального собрания П. Толстой, губернатор Тульской области А. Дюмин и советник президента РФ по вопросам культуры В. Толстой.
Церемонию открытия продолжит погружение в мир Льва Николаевича. Гостей вечера ждут выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, иммерсивное шоу, мелодекламация. В мероприятии примут участие всемирно известные оперные певцы – Любовь Петрова (сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор). Завершающим аккордом вечера станет ужин от одного из ресторанов.
Мероприятие пройдет в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области и приурочено к празднованию 75-летия МГИМО.
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