Скончался оператор фильма "Бриллиантовая рука" Игорь Черных

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Оператор фильма "Бриллиантовая рука" Игорь Черных скончался на 89-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов России.

"Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом", – говорится в заявлении на сайте союза.

Игорь Черных – заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После окончания операторского факультета ВГИК (мастерская Гальперина) работал оператором-постановщиком киностудии "Мосфильм".

Снял более 20 фильмов. С режиссером Юрием Озеровым они работали над фильмами "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога". С Леонидом Гайдаем сняли "Бриллиантовую руку", с Евгением Матвеевым – "Особо важное задание", с Алексеем Салтыковым – "Емельян Пугачев".

"Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой. Фильм "Битва за Москву" он снимал стабилизирующей камерой весом 35 килограммов", – отмечается в заявлении.