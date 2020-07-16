Скончался оператор фильма "Бриллиантовая рука" Игорь Черных

Фото: ТАСС/Корженков Е.
Оператор фильма "Бриллиантовая рука" Игорь Черных скончался на 89-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов России.
"Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом", – говорится в заявлении на сайте союза.
Игорь Черных – заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После окончания операторского факультета ВГИК (мастерская Гальперина) работал оператором-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Снял более 20 фильмов. С режиссером Юрием Озеровым они работали над фильмами "Битва за Москву", "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога". С Леонидом Гайдаем сняли "Бриллиантовую руку", с Евгением Матвеевым – "Особо важное задание", с Алексеем Салтыковым – "Емельян Пугачев".
"Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой. Фильм "Битва за Москву" он снимал стабилизирующей камерой весом 35 килограммов", – отмечается в заявлении.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: