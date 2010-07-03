Объявлен состав артистов live-сцены Alfa Future People 2019

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Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля
Крупнейший российский фестиваль электронной музыки Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа, продолжает расширять свои внутренние границы: объявлен состав участников live-сцены, одной из новинок этого года.
Обычно считается, что музыку, придуманную без помощи гитарно-барабанного инструментария, играть живьем невозможно – разве что умело сводить пластинки и треки в рамках диджейских сетов. Новая сцена AFP создана для того, чтобы развеять у российских слушателей это утверждение. Основой лайн-апа здесь станет хип-хоп – стиль, уже далеко не первый год стирающий (выдуманную, на самом деле) границу между "живой" и "электронной" музыкой. На сцену поднимутся такие артисты, как воспитанники Оксимирона Markul и Thomas Mraz, стокгольмский герой молодых рэперов всего мира Yung Lean, футурист-кудесник из Сибири Pixelord, уфимский хип-хоп-герой i61, петербуржец sp4k, самарец Семен Лисейчев, выступающий под псевдонимом MC Сенечка, ритуальные рейверы Bad Zu, изобретатель жанра weedwave из Тамбова Захар Бравиков (он же Summer of Haze) и великолепная Карина Истомина, диджей-сеты которой неизменно сотрясают танцполы по всей России.
Ключевым хедлайнером сцены станет, разумеется, Yung Lean. В свои 22 года уроженец Минска Юнатан Леандер Хостад может похвастаться несколькими весьма впечатляющими карьерными виражами. Начав карьеру в Стокгольме, куда родители перевезли его в трехлетнем возрасте, Хостад стал звездой всего в 16. Случилось это после того, как клип на его песню Ginseng Strip 2002 стал вирусным и набрал шесть миллиардов просмотров в YouTube. Удачное сочетание танцевального ритма и модного атмосферного клауд-рэпа сделали свое дело. И нет ничего удивительного в том, что всего год спустя Yung Lean уже колесил по Европе и Северной Америке. В 2015-м он впервые прибыл в Россию. На AFP он приезжает в статусе мировой звезды и народного любимца, так что будет жарко.
Лейбл Оксимирона Booking Machine не мог не отметиться на таком большом хип-хоп мероприятии, поэтому прислал сразу двух артистов. Первый – такой же, как и его шеф, лондонский эмигрант Марк Маркул (выступающий под соответствующим псевдонимом Markul). Он уже успел наделать шума не только совместным с Окси треком и клипом Fata Morgana, но и сформировать собственную фан-базу. За псевдонимом Thomas Mraz скрывается уроженец Уфы Алмас Гатауллин – мастер медового современного r’n’b. На live-сцене AFP он будет отвечать за лирическое настроение. Любопытно, что здесь же выступит и бывший коллега Алмаса по объединению Dopeclvb по прозвищу i61, который специально для AFP приготовил особенную программу – первое выступление проекта ANGELWAVE, в котором компанию ему составит загадочная певица (ее имя пока не называется).
Другим направлением сцены станет, разумеется, электронная музыка. Здесь главный герой – сибиряк Алексей Девянин, он же Pixelord, соединяющий в своих треках мозголомный IDM в духе Aphex Twin и "мечтательные" синтезаторы, уносящие прочь с этой планеты. Компанию Девянину составят столь же медитативный проект Summer of Haze и дуэт Bad Zu, соединяющий лютый рейв и психоделические этномотивы.
На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, локерами, станциями для подзарядки гаджетов и прочими удобствами, а для желающих есть VIP-кемпинг с предустановленными палатками. Жить в кемпинге при этом совсем не обязательно – если хочется городского комфорта, можно базироваться в многочисленных отелях Нижнего Новгорода (в городе самый большой гостиничный фонд в стране после Москвы и Петербурга), а путь на электричке из города в поселок Большое Козино (станция находится в шаговой доступности от фестиваля) займет всего 40 минут.
Билеты – от 6,5 тысячи рублей – доступны по ссылке.
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