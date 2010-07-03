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08:56

Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов Шукшина

культура кино

08:56

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Фото: кадр из фильма "Печки-лавочки", 1972, реж. В. Шукшин

В сети городских кинотеатров "Москино" столичного департамента культуры с 25 по 28 июля пройдут бесплатные показы фильмов, которые снял и в которых сам снялся Василий Шукшин. Показы приурочены к 90-летию со дня рождения артиста, режиссера и писателя, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В программу вошли девять фильмов, среди которых "Печки-лавочки", "Странные люди" и "Ваш сын и брат".

Бесплатно посмотреть фильмы можно в кинотеатрах: "Вымпел", "Искра", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Спутник", "Тула", "Юность" и "Факел".

Посмотреть расписание киносеансов можно на сайте "Москино".

Ранее стало известно, что 13 июля в столице начнется третий сезон передвижного киноклуба "Кино глазами инженера". Сезон будет длиться до 7 сентября.

Кинозалами будут служить знаковые архитектурные сооружения. В том числе красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице. Как отметила генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко, здания, рядом с которыми покажут фильмы, построены точно в те же годы, когда происходит действие по сюжету картины.

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