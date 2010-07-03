Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов Шукшина

Фото: кадр из фильма "Печки-лавочки", 1972, реж. В. Шукшин
В сети городских кинотеатров "Москино" столичного департамента культуры с 25 по 28 июля пройдут бесплатные показы фильмов, которые снял и в которых сам снялся Василий Шукшин. Показы приурочены к 90-летию со дня рождения артиста, режиссера и писателя, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В программу вошли девять фильмов, среди которых "Печки-лавочки", "Странные люди" и "Ваш сын и брат".
Бесплатно посмотреть фильмы можно в кинотеатрах: "Вымпел", "Искра", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Спутник", "Тула", "Юность" и "Факел".
Посмотреть расписание киносеансов можно на сайте "Москино".
Ранее стало известно, что 13 июля в столице начнется третий сезон передвижного киноклуба "Кино глазами инженера". Сезон будет длиться до 7 сентября.
Кинозалами будут служить знаковые архитектурные сооружения. В том числе красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице. Как отметила генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко, здания, рядом с которыми покажут фильмы, построены точно в те же годы, когда происходит действие по сюжету картины.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.