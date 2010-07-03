В Москве открылась фотовыставка Magnum Live Lab

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее архитектуры имени Щусева открылась выставка лаборатории Magnum Live Lab/19. В экспозицию вошли порядка 120 кадров, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Выставка будет работать во флигеле "Руина" до 1 сентября, вход свободный.

Куратор проекта – Нина Гомиашвили. Участник нового этапа – Георгий Пинхасов (Франция), Марк Пауэр из Великобритании и Алекс Уэбб из США. В течение двух недель они делали снимки в метро, парках, музеях, на вокзалах, рынках и фудкортах.

Первая фотолаборатория Magnum Live Lab/19 была открыта минувшей зимой в парке "Зарядье". Участники проекта – фотографы Томас Дворжак, Алекс Майоли и Нюша Таваколян.



В "Зарядье" открылась фотолаборатория агентства Magnum

Фотоагентство Magnum Photos основано в 1947 году в Париже и на данный момент имеет филиалы в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Агентство является одной из старейших подобных организаций и более 70 лет следует принципам недопустимости постановочных фото и кадрирования.

