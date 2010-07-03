Москва 24 приглашает на фестиваль "Sолома"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
10 августа литературно-музыкальный фестиваль "Sолома" пятый раз пройдет в саду "Эрмитаж". В самом плодородном месяце года участники фестиваля и зрители по традиции будут пожинать плоды творчества музыкантов, поэтов и литераторов. Уже не палящее, но еще по-летнему теплое солнце согреет всех, кто соберется этим вечером в саду "Эрмитаж".
"Sолома" начнется в 16:00 с "Открытого микрофона", который даст возможность молодым поэтам и писателям представить свои произведения на всеобщее одобрение. Подробнее – в социальных сетях телеканала Москва 24.
Хочешь повысить свои шансы оказаться на сцене? Тогда присылай не просто текст, а ссылку на видеозапись своего чтения. Прошедшие отбор счастливчики выступят 10 августа в саду "Эрмитаж" на площадке "Открытый микрофон".
Партнер "Сушки" – оператор Tele2 – организовал свою тематическую зону "Технологии в мегаполисе" и подготовил призы будущим победителям, а также запустил в социальных сетях свой фотоконкурс. Его участники должны через призму фотографии показать, как современные технологии меняют жизнь москвичей. Авторы самых креативных работ получат ценные призы от компании прямо со сцены фестиваля.
Традиционно в один день с "Sоломой" для фотографов пройдет выставка-галерея "Сушка", в которой могут принять участие и профессионалы, и любители. Куратор площадки – Агентство городских новостей "Москва" – подготовило лекции профессиональных фотографов агентства: по дронофотографии (с демонстрацией дрона, его возможностей и обсуждением, что можно снять прямо на месте и отправить в редакцию) и анималистике (фотографии природы и животных).
Город. Сюжеты: новостной репортаж, моменты повседневной жизни города, снятые в жанре уличной фотографии. Изображение должно передавать эмоции, динамику, напряжение, ощущение происходящего. Постановочные фотографии не принимаются.
Транспорт. Сюжеты: новостной репортаж, моменты повседневной "транспортной" жизни города, снятые в жанре уличной фотографии. Изображение должно передавать динамику, напряжение, ощущение происходящего.
Стритспорт. Сюжеты: всевозможный воркаут, дворовый спорт, экстремальный спорт, марафоны и забеги, велозаезды, утренние пробежки и моржевание.
Отношения в городе. Сюжеты: фотографии влюбленных пар в городе, романтические сюжеты. Постановочные фотографии не принимаются.
Дронофотография. Сюжеты: фотографии, сделанные при помощи дронов. Допускаются любые сюжеты и тематика – от видов города до происшествий.
Музыкальная программа в этот день порадует как приверженцев классики, так и любителей современной музыки. На Акустической сцене в этот вечер выступят самые талантливые молодые музыканты.
На Большой сцене в 19:00 New Life Brass исполнит музыку из известных советских и зарубежных кинофильмов. Программу продолжат Shoo, Dezery, Антон Лаврентьев и Вася Аккерман. Завершит вечер Guru Groove Foundation – группа, исполняющая эйсид-джаз, электрофанк и лаунж.
А для детей будет работать Мастерская театральных ремесел, где актеры разыграют перед маленькими участниками праздника музыкальные сказки.
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