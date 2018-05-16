Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна вечером 15 мая госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает газета "Известия".

Актер и режиссер находится в реанимации одной из столичных больниц. По данным СМИ, у него проблемы с сердцем.

Это уже не первый раз, когда актера госпитализируют. 26 апреля стало известно, что Джигарханяна экстренно доставили в столичную больницу с инфарктом, он находился в коме.

Друг актера Артур Согомонян заявил, что тот проходит профилактическое обследование. Он отметил, что с актером ничего критического не случилось, но он чувствует себя не очень хорошо. В тот же день позднее появилась информация о том, что артист пришел в себя.