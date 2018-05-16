Картину Малевича продали на аукционе в Нью-Йорке за 85 млн долларов

Фото: wikimedia.org/ Stedelijk Museum, Amsterdam

Картину Казимира Малевича под названием "Супрематическая композиция" продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 85,8 миллиона долларов. Об этом сообщает "Мир 24".

По данным аукционного дома, эта работа также известна как "Синий прямоугольник поверх красного луча". Первоначально эксперты оценили ее в 70 миллионов долларов. Уточняется, что Малевич создал "Супрематическую композицию" в январе 1916 года, то есть спустя совсем немного времени после знаковой выставки "Супрематизм", состоявшейся в конце 1915 года.

"Новый мировой аукционный рекорд для данного художника за работу, продаваемую повторно", − подчеркнули представители Christie’s. При этом имя нового владельца авангардного полотна не разглашается.

15 мая на торгах в Нью-Йорке также продали картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная". Покупатель из КНР приобрел ее за рекордные 157 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что с торгов дома Christie’s в Нью-Йорке сняли автопортрет Пабло Пикассо стоимостью 70 миллионов долларов. Это пришлось сделать после того, как картина получила случайные повреждения.