Картину Малевича продали на аукционе в Нью-Йорке за 85 млн долларов

16 мая 2018, 13:14
Фото: wikimedia.org/ Stedelijk Museum, Amsterdam
Картину Казимира Малевича под названием "Супрематическая композиция" продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 85,8 миллиона долларов. Об этом сообщает "Мир 24".
По данным аукционного дома, эта работа также известна как "Синий прямоугольник поверх красного луча". Первоначально эксперты оценили ее в 70 миллионов долларов. Уточняется, что Малевич создал "Супрематическую композицию" в январе 1916 года, то есть спустя совсем немного времени после знаковой выставки "Супрематизм", состоявшейся в конце 1915 года.
"Новый мировой аукционный рекорд для данного художника за работу, продаваемую повторно", − подчеркнули представители Christie’s. При этом имя нового владельца авангардного полотна не разглашается.
15 мая на торгах в Нью-Йорке также продали картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная". Покупатель из КНР приобрел ее за рекордные 157 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что с торгов дома Christie’s в Нью-Йорке сняли автопортрет Пабло Пикассо стоимостью 70 миллионов долларов. Это пришлось сделать после того, как картина получила случайные повреждения.
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