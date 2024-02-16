Москва онлайн покажет открытие репетиционного зала Государственного Кремлевского оркестра

Фото: телеграм-канал "Государственный Кремлевский оркестр"

19 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие нового репетиционного зала Государственного Кремлевского оркестра в помещении бывшей второй студии Дома звукозаписи Гостелерадио СССР, построенного в 1938 году.



О реставрации исторического здания и будущем площадки расскажут:



представитель управления делами президента Российской Федерации, директор и главный архитектор архитектурно-проектной мастерской ООО "БГ Студио" Павел Глушенков;

художественный руководитель – главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский.

Смотрите прямую трансляцию 19 февраля в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.