16 февраля, 17:47События
Москва онлайн покажет открытие репетиционного зала Государственного Кремлевского оркестра
Фото: телеграм-канал "Государственный Кремлевский оркестр"
19 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие нового репетиционного зала Государственного Кремлевского оркестра в помещении бывшей второй студии Дома звукозаписи Гостелерадио СССР, построенного в 1938 году.
О реставрации исторического здания и будущем площадки расскажут:
- представитель управления делами президента Российской Федерации, директор и главный архитектор архитектурно-проектной мастерской ООО "БГ Студио" Павел Глушенков;
- художественный руководитель – главный дирижер Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский.
Смотрите прямую трансляцию 19 февраля в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.