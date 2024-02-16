Москва онлайн покажет экскурсию по театру "Геликон-опера"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по музыкальному театру "Геликон-опера" и художественной выставке "От Диканьки до Петербурга", посвященной премьере оперы Петра Чайковского "Черевички".

Корреспондент Анна Луговская и куратор выставки Владислав Ступак расскажут об уникальных экспонатах и покажут нашим зрителям историческое здание.

Театр "Геликон-опера" расположен в бывшей дворянской усадьбе Глебовых-Стрешневых-Шаховских на Большой Никитской улице.

Мероприятие состоится в рамках празднования Всемирного дня гида. До 21 февраля в культурных учреждениях столицы будут проходить бесплатные выставки и экскурсии.

Смотрите прямую трансляцию 18 февраля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.