Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:29

Минкультуры беспокоится за МХАТ имени Горького

культура

16:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Здание МХАТ имени Горького нуждается в ремонте. Такое заявление сделал замминистра культуры РФ Павел Степанов, передает Агентство "Москва".

По его словам, постройка должна не только вызывать эстетическое удовольствие, но и отвечать всем требованиям. Ремонтом здания руководство театра займется совместно с министерством культуры.

Пока не известно, когда в театре начнутся работы. "Какие сроки, сейчас сказать не могу. Но первое впечатление, которое производит здание, – о необходимости ремонтных работ", – сказал Степанов.

Как отметили в пресс-службе МХАТ, специалисты проведут историко-архитектурное исследование здания. Его выполнит архитектор Тамара Мурадова. В свою очередь, российский фотохудожник Михаил Розанов представит выставку и выпустит фотоальбом, посвященный зданию театра.

В декабре МХАТ имени Горького впервые за 30 лет сменил художественного руководителя. Театр возглавил продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе назначили заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика