Минкультуры беспокоится за МХАТ имени Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Здание МХАТ имени Горького нуждается в ремонте. Такое заявление сделал замминистра культуры РФ Павел Степанов, передает Агентство "Москва".

По его словам, постройка должна не только вызывать эстетическое удовольствие, но и отвечать всем требованиям. Ремонтом здания руководство театра займется совместно с министерством культуры.

Пока не известно, когда в театре начнутся работы. "Какие сроки, сейчас сказать не могу. Но первое впечатление, которое производит здание, – о необходимости ремонтных работ", – сказал Степанов.

Как отметили в пресс-службе МХАТ, специалисты проведут историко-архитектурное исследование здания. Его выполнит архитектор Тамара Мурадова. В свою очередь, российский фотохудожник Михаил Розанов представит выставку и выпустит фотоальбом, посвященный зданию театра.

В декабре МХАТ имени Горького впервые за 30 лет сменил художественного руководителя. Театр возглавил продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по творческой работе назначили заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.