Москва онлайн покажет закулисье спектакля "Тайна вырванных страниц" в "Геликон-опере"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

17 октября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят закулисье спектакля "Тайна вырванных страниц" в "Геликон-опере".

В спектакле играют дети и подростки из детских домов, которые являются участниками социального проекта "Театротерапия".

Сцены из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Два капитана" будут сыграны на сцене самыми обычными девчонками и мальчишками, а помогут им солисты "Геликон-оперы".

Режиссер-постановщик – Екатерина Берез.

Смотрите прямую трансляцию 17 октября в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.