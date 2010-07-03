Телеканал "Россия" покажет новый сериал о Великой Императрице – "Екатерина. Самозванцы"

Фото: Кадр из сериала "Екатерина. Самозванцы"

21 октября в 21:00 телеканал "Россия" представит новый эпизод киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле – сериал "Екатерина. Самозванцы".

Сериал повествует о становлении Российской империи, тревожном периоде в истории страны, и о Великой Императрице, которая творила эту историю.



Кадр из сериала "Екатерина. Самозванцы"

Весна 1774 года. Правление Екатерины оказалось под угрозой сразу с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. А в Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце. В заговоре участвуют самые близкие – врагом Екатерины в битве за трон могут стать ее собственный сын, невестка, бывший фаворит. Корона Российской империи в опасности.



Кадр из сериала "Екатерина. Самозванцы"

События, эхо которых доносится до наших дней, тайны престолов и тайны женского сердца – в новом сезоне киносаги о судьбе Империи и ее императрицы.





Марина Александрова актриса, исполнительница главной роли "Екатерина. Самозванцы" рассказывает о том же периоде, что и второй сезон, "Екатерина. Взлет". Но теперь это более внимательное рассматривание. Это схватка с заговорщиками, которые угрожали не только власти Екатерины, но и жизни, которые заставили ее бояться. Это один из самых драматичных и сложных этапов ее жизни, и в этом сезоне Екатерина наиболее уязвима. И она будет защищаться любой ценой. Екатерину ждут потери и предательства – не только на политическом фронте, но и на любовном. "Екатерина. Самозванцы" – это очень красивый фильм: много съемок на натуре, в исторических дворцах и павильонах, где воссозданы уникальные интерьеры.

Съемки фильма проходили в исторических интерьерах: в самых красивых дворцах и усадьбах России. На экране можно будет увидеть красоты Кускова, Крутицкого подворья, Гатчины и Царского Села, а также суровость Петропавловской крепости. Два первых сезона сериала – "Екатерина" (2014) и "Екатерина. Взлет" (2017) получили премии "Тэфи" и "Золотой орел"; сериал занял третье место в топ-20 лучших сериалов в рекомендациях авторитетного зарубежного издания Hollywood Reporter. Сага о любви и власти русской императрицы переведена на 20 языков, права на показ куплены в 104 странах.



В ролях: Марина Александрова, Павел Табаков, Михаил Горевой, Владимир Яглыч, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Игорь Скляр, Александр Ткачев, Артур Иванов, Ангелина Стречина, Алина Томникова, Кузьма Сапрыкин, Ола Кейру и другие.



Видео: YouTube/Русские сериалы

Фильм снят при поддержке министерства культуры РФ.