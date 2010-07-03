Телеканал "Россия" покажет новый сериал о Великой Императрице – "Екатерина. Самозванцы"

Фото: Кадр из сериала "Екатерина. Самозванцы"
21 октября в 21:00 телеканал "Россия" представит новый эпизод киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле – сериал "Екатерина. Самозванцы".
Сериал повествует о становлении Российской империи, тревожном периоде в истории страны, и о Великой Императрице, которая творила эту историю.
Весна 1774 года. Правление Екатерины оказалось под угрозой сразу с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. А в Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце. В заговоре участвуют самые близкие – врагом Екатерины в битве за трон могут стать ее собственный сын, невестка, бывший фаворит. Корона Российской империи в опасности.
События, эхо которых доносится до наших дней, тайны престолов и тайны женского сердца – в новом сезоне киносаги о судьбе Империи и ее императрицы.
Два первых сезона сериала – "Екатерина" (2014) и "Екатерина. Взлет" (2017) получили премии "Тэфи" и "Золотой орел"; сериал занял третье место в топ-20 лучших сериалов в рекомендациях авторитетного зарубежного издания Hollywood Reporter. Сага о любви и власти русской императрицы переведена на 20 языков, права на показ куплены в 104 странах.
В ролях: Марина Александрова, Павел Табаков, Михаил Горевой, Владимир Яглыч, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Игорь Скляр, Александр Ткачев, Артур Иванов, Ангелина Стречина, Алина Томникова, Кузьма Сапрыкин, Ола Кейру и другие.
Видео: YouTube/Русские сериалы
Фильм снят при поддержке министерства культуры РФ.
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