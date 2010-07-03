Театр Станиславского и Немировича-Данченко представит балет "Дон Кихот" Минкуса

Фото: vk.com/musictheatre

Музыкальный театр им. К. C. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко представляет первую балетную премьеру 101-го сезона – балет Людвига Минкуса "Дон Кихот" в хореографической редакции Рудольфа Нуреева. Данная версия будет впервые представлена на российской сцене. Восстанавливать версию легендарного танцовщика будет художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер, репетировать с солистами он пригласил экс-этуаль Парижской национальной оперы Изабель Герен.

Премьера балета в редакции Нуреева состоялась в Вене в 1966 – тогда же прозвучала новая аранжировка музыки Минкуса Джоном Ланчберри – главного дирижера Королевского балета "Ковент-Гарден". Спектакль, который увидят московские зрители, был перенесен хореографом в Парижскую национальную оперу в 1981 по специальной просьбе директора балетной труппы Розеллы Хайтауэр. Декорации и костюмы созданы выдающимся театральным художником второй половины XX века Николасом Георгиадисом.

Редакция Рудольфа Нуреева основывается на хореографии Александра Горского (который ставил свой спектакль, в свою очередь, по мотивам Мариуса Петипа) – сам танцовщик исполнял эту версию в Кировском театре в 1959 и 1960 годах. Отталкиваясь от петербургской версии, он вносил в нее изменения собственного сочинения, как впоследствии во всех собственных редакциях балетов Петипа.

"Хотя каждая страна имеет собственные хореографические традиции, все классические балеты имеют единый источник – постановки Петипа, – отметил Лоран Илер. – Его наследие – это сокровищница академического танца. И хотя точка отсчета одна, видение у всех разное – и это позволяет балетному театру развиваться. Свою версию он создавал, опираясь на собственный сценический опыт, который он получил как в России, так и за границей. Он трактует "Дон Кихота" как большой классический балет. Его спектакль очень хорошо сконструирован, прекрасно продуманы сюжетная составляющая и сценография, богаче стала лексика. Этот балет предъявляет к театру очень высокие требования, и мне это нравится. "Дон Кихот" в версии Нуреева – один из тех спектаклей, которые продвинули искусство балета вперед. Рудольф очень любил именно академическую хореографию, которая выражает "душу балета". И я очень рад первым в России представить его постановку, тем более что вижу огромный интерес русских людей к личности Нуреева и к его работам".

Постановка осуществляется с разрешения Фонда Нуреева в лице его представителя Editions Mario Bois. Премьера состоится при поддержке Французского института при посольстве Франции в России.