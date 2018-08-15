Выставку Бэнкси в ЦДХ не согласовывали с самим художником

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Организаторы выставки британского стрит-арт художника Бэнкси в ЦДХ не согласовывали ее с автором работ. Это подтвердил продюсер Александр Начкебия после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Бэнкси впервые узнал о выставке в Instagram.

"Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Бэнкси", − цитирует продюсера Агентство "Москва". Более того, подчеркнул Начкебия, организаторы изначально допускали, что экспозиция может вызвать у самого британского мастера негативную реакцию. "То, что Бэнкси обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже", − добавил Начкебия.

По его словам, в ЦДХ представлены работы из частных коллекций, владельцев которых имеют право показывать работы художника, не спрашивая его согласия. "У нас представлены исключительно авторизованные работы − никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют серитификаты подлинности", − отметил организатор выставки. Начкебия также рассказал, что по случаю выставки подготовили специальный мультимедийный и фото-контент, который позволит посетителям составить общее представление о творчестве Бэнкси.

На выставке уже побывали более 250 тысяч человек, уточнил Начкебия. В связи с этим организаторы надеются, что она станет "самой посещаемой выставкой в истории всех выставок Бэнкси, в том числе организованных им лично". Выставка "Бэнкси: гений или вандал? Решаешь ты!" открылась в ЦДХ 2 июня и продлится до 2 сентября.