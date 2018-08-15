В Госдуме назвали смерть Успенского потерей для литературы

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил сожаление из-за смерти писателя Эдуарда Успенского, передает RT.

"Я, безусловно, выскажу мнение огромного количества читателей: и маленьких, и тем не менее взрослых – тех, которые выросли на книгах Успенского. Это был замечательный писатель, который нашел простую и доходчивую дорожку к сердцу своих читателей, поэтому все его произведения – детские или серьезные – вызывают очень хорошие человеческие чувства", – сказал Шолохов.

Он отметил, что это большая утрата для российской литературы, а также, что многие будут его помнить его.

Знаменитый российский драматург и сценарист умер после продолжительной болезни. Последние дни жизни Успенский провел в своем доме в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в подмосковном городе Егорьевске. Он закончил Московский авиационный институт, однако известность получил в качестве писателя. Первая книга про Дядю Федора и его друзей увидела свет в 1974 году.

Также он известен как автор детских книжек "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке". В 1980-х и 1990-х годах вышли "Каникулы в Простоквашино" и "Колобок идет по следу". Произведения писателя переведены на более чем 25 языков.