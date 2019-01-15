Начался прием заявок на участие в рэп-конкурсе о туризме

Думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи начал прием заявок от желающих участвовать в конкурсе "Безграничный рэп". Об этом сообщает пресс-служба комитета.
"Начался сбор заявок на участие в конкурсе "Безграничный рэп" на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".
Согласно условиям конкурса, в нем могут принять участие любители рэпа в возрасте от 14 до 30 лет. Проходить он будет в два этапа, уточнили в Госдуме. На первом этапе комитет принимает заявки. Он продлится до 30 апреля. Второй этап – подведение итогов – пройдет в мае.
Участникам предложили подготовить видеоклип на основе своего рэп-произведения на тему туризма в России. Длительность клипа не может превышать пять минут, подчеркнули в пресс-службе. "Участники могут посвятить произведение своему родному городу или иному населенному пункту России, описав его таким образом, чтобы у аудитории возникло желание его посетить", – пояснили организаторы конкурса. Также допускаются провокационные сравнения своего города с другими, чтобы показать его достоинства. При этом будущих участников предупредили, что в клипе нельзя использовать элементы, связанные с нарушением техники безопасности или законов РФ.
По словам председателя комитета Михаила Дегтярева, главный критерий оценки рэп-композиций – желание аудитории после их просмотра посетить тот или иной город, регион, деревню.
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