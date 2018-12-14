Актриса Сондра Локк умерла в США

14 декабря, 10:27
Фото: АР/Sondra Locke
Американская актриса Сондра Локк скончалась в возрасте 74 лет. Это произошло еще 3 ноября, но известно стало только сейчас, сообщает журнал Hollywood Reporter.
Актриса ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный осложнениями в результате онкологических заболеваний.
Дебют Локк в кино состоялся в 1967 году. За роль в фильме "Сердце – одинокий охотник" ее номинировали на "Оскар" как лучшую актрису второго плана.
В 1976 году Локк снялась в картине "Джоси Уэйлс – человек вне закона" Клинта Иствуда. На съемках у них завязались отношения, длившиеся почти 15 лет. Всего она снялась в шести фильмах с участием Иствуда.
Позже Локк несколько раз судилась с Иствудом, обвиняя его в невыплате алиментов за время сожительства в незарегистрированном браке и в мошенничестве.
В 1990 году у актрисы диагностировали рак груди, она прошла длительный курс лечения, в том числе удаление молочных желез.
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