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14 сентября, 17:08

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Москва 24: худрук Театра Маяковского расскажет о новой молодежной программе

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

16 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации экспериментальной программы Театра Маяковского "Подтекст: юность".

Об особенностях программы расскажут:

  • художественный руководитель театра Егор Перегудов;
  • режиссер программы Дмитрий Крестьянкин;
  • куратор проекта "Подтекст: юность" Мила Денева.

Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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