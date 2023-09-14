Москва 24: худрук Театра Маяковского расскажет о новой молодежной программе

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

16 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации экспериментальной программы Театра Маяковского "Подтекст: юность".

Об особенностях программы расскажут:



художественный руководитель театра Егор Перегудов;

режиссер программы Дмитрий Крестьянкин;

куратор проекта "Подтекст: юность" Мила Денева.

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Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.