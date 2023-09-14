14 сентября, 17:08События
Москва 24: худрук Театра Маяковского расскажет о новой молодежной программе
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
16 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации экспериментальной программы Театра Маяковского "Подтекст: юность".
Об особенностях программы расскажут:
- художественный руководитель театра Егор Перегудов;
- режиссер программы Дмитрий Крестьянкин;
- куратор проекта "Подтекст: юность" Мила Денева.
Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!