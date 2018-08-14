В Австралии 457 гитаристов одновременно сыграли партию из Highway to Hell

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На музыкальном фестивале в Сиднее 457 его участников одновременно исполнили на электрических гитарах хит австралийской рок-группы AC/DC Highway to Hell‍, сообщает "Газета.ру".

Установлен мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно играют на электрогитаре одно и то же произведение в одном и том же месте.

Музыкантам аккомпанировала местная группа The Choirboys, которая играла на сцене и задавала ритм. В основном, исполняли мелодию мужчины, однако среди участников также были женщины и дети.



Видео: youtube.com