Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Музы Монпарнаса"

Фото: pushkinmuseum.art

15 июня зрители Москвы онлайн увидят экскурсию по выставке "Музы Монпарнаса" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ имени Пушкина. Проведет экскурсию куратор Наталья Кортунова.

Экспозиция посвящена легендам парижского района Монпарнас, где в начале XX столетия располагались школы и академии, дававшие творческое образование женщинам.

В числе учениц монпарнасских академий были и создательницы русского авангарда Александра Экстер, Любовь Попова и другие.

На выставке вы увидите более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства и более 10 художественных фотографий.

Многие произведения предоставлены европейскими и американскими частными коллекционерами и демонстрируются в России впервые.

Смотрите трансляцию 15 июля в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.