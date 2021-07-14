Москва онлайн покажет экскурсию Ольги Свибловой по выставке советских киноплакатов

Фото: mamm-mdf.ru

15 июля специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке "Советский киноплакат 1950 – 1980-х годов. Дар семьи Карисаловых Мультимедиа Арт Музею". Об уникальной коллекции плакатов коллекционера Ирины Карисаловой расскажет директор галереи МАММ Ольга Свиблова.

В экспозиции представлено более 100 киноплакатов к культовым советским фильмам, в числе которых "Девчата", "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и другие.

Также на выставке можно познакомиться с плакатами 1920-х годов, созданным к авангардистским шедеврам Сергея Эйзенштейна "Стачка", "Броненосец "Потемкин", "Октябрь".

Смотрите трансляцию 15 июля в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.