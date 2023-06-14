Художник комиксов Джон Ромита, создавший Росомаху, умер в США

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Американский художник комиксов Джон Ромита-старший скончался в возрасти 93 лет. Об этом сообщил его сын.

"Я сообщаю это с тяжелым сердцем. Мой отец мирно скончался во сне. Он легенда в мире искусства, и для меня было честью пойти по его стопам", – цитирует его РИА Новости.

Джон Ромита-старший родился в Нью-Йорке 24 января 1930 года в семье пекаря. В 1947 году окончил Манхэттенскую школу промышленного искусства. Первый комикс Ромита нарисовал в возрасте 19 лет.

В середине 1960-х Ромита начал работать с Marvel Comics. Он стал основным художником серии о Человеке-пауке и создал облик его девушки Мэри Джейн Уотсон, Гвен Стэйси, а также суперзлодеев Кингпина, Носорога и Шокера.

Именно он придумал вытягивающиеся когти Росомахи. Художник вспоминал, что идея пришла ему в голову, когда он задумался, как его герой будет зашнуровывать ботинки. В 1972 году Ромита стал арт-директором Marvel и значительно повлиял на стиль работ студии в 1970-е и 1980-е годы.