Коллега Бориса Клюева рассказал о его онкологическом заболевании

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Режиссер Владимир Бейлис подтвердил, что актер Борис Клюев болен онкологическим заболеванием, передает "Газета.ру". По его словам, у артиста рак легких.

Он также рассказал, что о том, как чувствует себя на самом деле, никто не знает. "Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало", – поделился Бейлис.

Он добавил, что актер проходит курсы химиотерапии и пока не собирается бросать работу в театре и кино.

В конце апреля стало известно, что народный артист России Борис Клюев испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими. Сам 73-летний актер рассказал, что находится дома, а в больницу не ложился. При этом он подчеркнул, что заболевание у него серьезное.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года. С 1969 года служит в Малом театре. Снимался в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", сериале "Воронины" и других.