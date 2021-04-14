В галерее "Царская башня" пройдет выставка "Пересекая пространство"

Фото: Сергей Филатов. Ротатор-4. Предоставлено галереей "Триумф"

В галерее "Царская башня" Казанского вокзала 15 апреля откроется групповая выставка "Пересекая пространство". Она продолжит серию проектов о кинетическом искусстве, подготовленных при участии галереи "Триумф".

"Каждый из разделов выставки – "Движение", "Пространство" и "Бесконечность" – обращается к актуальным вопросам концептуальных поисков современных художников. Экспозиция предлагает новый взгляд на укоренившийся в русской культуре примат пространства над временем – именно время, "хронос", здесь первично и рассматривается как самостоятельная категория. Выставка «Пересекая пространство» многослойна и становится тем, что зритель готов принять и интерпретировать, будь то развлечение или возможность погружения в большие вопросы мироздания", – говорится в сообщении организаторов выставки.

Выставка организована фондом "Культурное пространство" при поддержке ОАО "РЖД" и галереи "Триумф". Галерея "Триумф" была основана Емельяном Захаровым и Дмитрием Ханкиным в 2006 году. Она занимается современным искусством и работает с крупными российскими и зарубежными художниками. Среди художников галереи – AES+F, Александр Бродский, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Recycle Group, Дэмиен Хёрст, братья Чепмен, Вольф фон Ленкевиц, Тим Ноубл, Сью Вебстер и многие другие.