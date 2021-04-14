Комик Наташа Краснова станет гостем "The City. Говорим"

Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет известный стендап-комик и блогер Наташа Краснова. Эфир пройдет в ночь на четверг, 15 апреля.

Каждый второй человек в интернете называет себя блогером. Но кого на самом деле можно считать инфлюенсером? Как привлечь аудиторию, выбрать тему для своего блога, сделать его популярным и почему юмор в социальных сетях иногда вызывает негативную реакцию аудитории?

Об этом ведущему "The City. Говорим" Павлу Осовцову расскажет Наташа Краснова. Смотрите встречу со стендап-комиком в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.