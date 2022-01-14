Москва онлайн покажет концерт-перформанс Петра Айду "Границы времени"

Фото: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

16 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт-перформанс Петра Айду "Границы времени".

Петр Айду – пианист и композитор, лидер оркестра без дирижера "Персимфанс", режиссер музыкальных спектаклей, лауреат международных фортепианных конкурсов, преподаватель Московской консерватории.

Один из спектаклей Петра Айду "Реконструкция утопии" был удостоен гран-при премии имени Сергея Курехина в области современного искусства в 2013 году. Также Айду занимается коллекционированием раритетных роялей и других клавишных инструментов.

Смотрите прямую трансляцию 16 января в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.