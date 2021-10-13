В МХАТе показали проект VR-расследования о Нюрнбергском трибунале

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В МХАТе имени Горького представили журналистский проект VR-расследования о Нюрнбергском трибунале. Он создан агентством РИА Новости, учеными-историками и актерами МХАТа при поддержке Российского военно-исторического общества.
Историю главного судебного процесса XX века показали в формате виртуальной реальности в жанре документального детектива. Пользователю предстоит найти доказательства и обосновать обвинения лидерам Третьего рейха как главным ответчикам Нюрнбергского трибунала.
По словам худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова, его театр выбрали неслучайно, так как в 2020 году на его сцене состоялась премьера спектакля "Нюрнбергский вальс" об анализе трибунала. Голосами проекта стали актеры МХАТа Владимир Халтурин, Владимир Ровинский, Кирилл Ананьев, Валентин Клементьев, Геннадий Кочкожаров и Никита Померанцев.
Над проектом работали в течение нескольких месяцев. Чтобы воссоздать предметы мебели, техники и интерьеров, авторы изучили несколько тысяч фото- и киноматериалов, документов и статей антикварных каталогов. Для VR-детектива разработали несколько сотен уникальных 3D-объектов, а также подобрали и синтезировали несколько сотен звуков, часть из которых была реконструирована на основе архивных записей.
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