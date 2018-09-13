Киселев прокомментировал клип Киркорова и Баскова на песню Ibiza

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российский телеведущий Дмитрий Киселев высказался по поводу клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza. Колонка Киселева опубликована на портале РИА Новости.
По его словам, это "не просто дурновкусие", а "отвратительная мерзость". "Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие", – пишет он.
Киселев подчеркивает, что оба певца носят звание "Народный артист России", что является неким знаком качества и признания высоких эстетических и этических стандартов.
Особенно Киселева смутила в клипе сцена, в которой Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а его противник переворачивает эту кабинку, и на того льются "нечистоты".
Телеведущий отмечает, что клип снят свободно и с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике. По его мнению, это видео – выражение подсознательного, реализация творческой мечты обоих артистов.
Также Киселев уверен, что снять подобный клип артистов побудила зависть к Шнуру. При этом журналист подчеркивает, что не выступает против свободы творчества. Однако многим покажется странным, если после такого клипа артистов покажут по телевидению после боя курантов в атласных костюмах, заключает он.
В клипе снялись Сергей Шнуров, Анита Цой, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов и другие звезды шоу-бизнеса. Отмечается, что после премьеры авторов песни пригласили в вечернее шоу Ивана Урганта.
Кто спонсировал скандальный клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова
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