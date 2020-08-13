Шоу саундтреков "Кинозвук" пройдет в Московском Доме музыки

Фото: Александр Скворцов
Мультимедийное шоу саундтреков "Кинозвук" в седьмом сезоне проекта проведет два концерта на сцене Московского Дома музыки. Симфонический оркестр Collegium Musicum в сопровождении хора и под музыку органа исполнит саундтреки к кинопроизведениям, видеоиграм, мультфильмам, сериалам и телепередачам.
Первый концерт "Кинозвук" состоится 12 сентября. В этом году в репертуар включены саундтреки из популярных фильмов, сериалов, мультфильмов и видеоигр для взрослых и детей. Прозвучит музыка из "Пиратов Карибского моря", "Гарри Поттера", "Игры престолов", "Гравити Фолз", "Рика и Морти", "Холодного сердца", "Темного рыцаря", "Призрака в доспехах", "Супермена", "Марио".
20 декабря состоится второй концерт, посвященный композициям из фильмов, сериалов, мультфильмов и телепередач 1980–1990-х годов. В программе – саундтреки из сериалов "Альф", "Санта Барбара", "Элькюр Пуаро", программы "Форт Боярд", попурри из известных отечественных телепередач, фильмов "Маска", "Робокоп", "Джеймс Бонд", "Назад в будущее", мультфильмов "Алладин", "Король Лев" и других произведений.
Концерты сопроводят тематические интерактивные выступления артистов, режиссерский видеоряд и элементы шоу-программы.
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