В Кремле пройдет заключительный в этом сезоне показ балета "Дон Кихот"

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского дворца

15 июля в Государственном Кремлевском дворце покажут балет "Дон Кихот". Он станет заключительным спектаклем "Летних Кремлевских сезонов" в этом году. Начало балета в 19:00.

"Дон Кихот" был впервые поставлен Мариусом Петипа в 1869 году. Он обрел новую жизнь благодаря его постановке Александром Горским. Именно эта версия, драматургически выстроенная, танцевально виртуозная, стала основой бесчисленных редакций балета, ныне украшающего афиши самых знаменитых трупп мира.

Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.