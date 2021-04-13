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Культура

18:06

Группа "Каста" даст весенние концерты в Москве и Санкт-Петербурге

культура

Фото: kasta.ru

Весной 2021 года "Каста" даст сольные концерты в Москве 25 апреля и в Санкт-Петербурге 6 мая. Группа презентует новый альбом "Чернила осьминога" и исполнит свои главные хиты более чем за 20-летнюю историю коллектива.

Незадолго до выхода нового альбома группа выпустила клип "Выходи гулять", который вышел в топ трендов YouTube. Новый альбом "Чернила осьминога" стал результатом творческих плодов 2020 года.

"Среди 16 песен есть и ранний звук времен кассет, и борьба за правду ("Годы неправды" при участии Рем Дигги), и откровения о взрослой жизни ("Не то", "Орган опеки", "Обоюдного счастья", "Любой дурак"), и фирменная шиза ("Не прощелкай", "Закипает чайник"), и неожиданный номер на музыку Раймонда Паулса", – говорится в сообщении на официальном сайте группы.

Концерт в Москве пройдет 25 апреля в клубе Adrenaline Stadium, а в Санкт-Петербурге – 6 мая на площадке A2 Green Concert.

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