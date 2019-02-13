Документальные фильмы о Менделееве снимут в России

Документальные фильмы о жизни и деятельности ученого Дмитрия Менделеева начали снимать в России в рамках Года периодической таблицы химических элементов. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Сейчас Год периодической таблицы Дмитрия Менделеева. Мы знаем с вами, что таблицей Менделеева она называется только у нас, во всем мире это просто периодическая таблица элементов, что совершенно несправедливо. Поэтому мы снимаем несколько документальных фильмов, соответствующее поручение дано. Это фильмы о жизни Дмитрия Менделеева и о перевороте в науке, которое совершило его открытие", – сказал он, передает Агентство "Москва".
13 марта 1869 года Дмитрий Менделеев завершил составление своей периодической таблицы. Появление системы открыло новую научную эру в истории химии и ряде смежных наук. Взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях Менделеев с последователями создали стройную систему, на основе которой стало возможным обобщать и делать выводы.
Организация объединенных наций в целях повышения осведомленности мировой общественности о фундаментальных науках назвала 2019 год Годом периодической таблицы химических элементов. На 2019 год запланированы мероприятия, посвященные 150-летию периодической таблицы и столетию IUPAC, международные олимпиады для школьников, конференции и конгрессы.
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