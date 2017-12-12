Музейный городок ГМИИ имени Пушкина откроют в 2020 году

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Открытие музейного городка ГМИИ имени А. С. Пушкина отложили до 2020 года. Об этом заявила директор ГМИИ Марина Лошак, сообщает ТАСС.

"Это произойдет в 2020 году. К этому времени мы откроем самые главные вещи: новое здание депозитария, выставочное пространство, реставрационный центр, галерею старых мастеров и Дом текста", – сказала Лошак.

По ее словам, галерея для импрессионистов и постимпрессионистов откроется в усадьбе Голицыных в 2021 году. В это же время главное здание музея закроют на реставрацию.

Лошак отметила, что дополнительных денежных вложений не потребуется. Если же выделенных денег – 22 миллиарда рублей не хватит, музей будет сам искать финансирование. "Чтобы люди отдельно могли нас поддерживать, мы будем называть их именами залы, скамейки, лестницы, бортики", – добавила она.