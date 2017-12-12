Музейный городок ГМИИ имени Пушкина откроют в 2020 году

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Открытие музейного городка ГМИИ имени А. С. Пушкина отложили до 2020 года. Об этом заявила директор ГМИИ Марина Лошак, сообщает ТАСС.
"Это произойдет в 2020 году. К этому времени мы откроем самые главные вещи: новое здание депозитария, выставочное пространство, реставрационный центр, галерею старых мастеров и Дом текста", – сказала Лошак.
По ее словам, галерея для импрессионистов и постимпрессионистов откроется в усадьбе Голицыных в 2021 году. В это же время главное здание музея закроют на реставрацию.
Лошак отметила, что дополнительных денежных вложений не потребуется. Если же выделенных денег – 22 миллиарда рублей не хватит, музей будет сам искать финансирование. "Чтобы люди отдельно могли нас поддерживать, мы будем называть их именами залы, скамейки, лестницы, бортики", – добавила она.
Музей, который позже получил имя Александра Сергеевича Пушкина, был создан в 1912 году и назывался "Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете".
Здание музея, расположенное на Волхонке, имеет вид античного храма на высоком подиуме с ионическими колоннами. Его уникальная особенность – светопрозрачные перекрытия, предложенные инженером Шуховым. В коллекции музея находятся произведения западного искусства от античности до ХХ века.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: