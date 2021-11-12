Москва онлайн: актриса Варвара Шмыкова проведет экскурсию по театру "Практика"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

13 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закулисье театра "Практика" в Музее Москвы и репетицию спектакля "У нас все хорошо". Проведет экскурсию актриса Варвара Шмыкова.

В постановке "У нас все хорошо" рассказывается история трех женщин, принадлежащих к разным поколениям. Они никак не могут найти общий язык и понять точку зрения друг друга. Спектакль является рассуждением о том, как исторические события отражаются на жизни, формируют культуру, влияют на будущее.

Режиссер-постановщик – Иван Комаров. Роли исполняют Юлия Шимолина, Янина Романова, Артем Дубра, Варвара Шмыкова и другие.

Смотрите прямую трансляцию экскурсии 13 ноября в 17:55 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.