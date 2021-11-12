Трибьют-шоу группы "Тату" пройдет 20 ноября в Москве

Фото: пресс-служба LookPort
Трибьют-шоу "200 по встречной", посвященное 20-летию выхода культового альбома группы "Тату", пройдет 20 ноября в Music Media Dome.
Исполнять песни дуэта будут более 20 российских артистов: Manizha, Монеточка, Рита Daкота, Дмитрий Маликов, рок-группа "Нервы", Вера Брежнева, Даня Милохин, СЛОТ, Ваня Дмитриенко, "Моя Мишель", Алена Швец, IOWA, ЛСП, Polina, Reflex, Егор Сесарев, Женя Любич, Favlav, Guru Groove Foundation. Во время онлайн-включений к мероприятию присоединятся Imany, Dorofeeva, Arty.
Ведущими мероприятия станут легендарные виджеи MTV Россия Антон Комолов и Таня Геворкян. Шоу пройдет в гибридном формате: зрители могут посетить как живой концерт, так и присоединиться к онлайн-трансляции.
Трибьют к 20-летию первого альбома вышел 5 ноября. Туда вошли треки разных времен без участия самих "татушек". Хиты исполнили другие звезды. Монеточка спела песню "Мальчик-гей", Вера Брежнева – "Полчаса", группа "Слот" – "Я сошла с ума", а Ротару и Пугачева – "Нас не догонят".
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