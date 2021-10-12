В театре "Модерн" 16 и 17 октября состоится премьера спектакля "Петр I"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В Московском драматическом театре "Модерн" покажут трилогию "Антихрист и Христос". Зрители увидят три спектакля: "Петр Первый", "Леонардо" и "Иуда". 16 и 17 октября театр представит первую постановку трилогии.
Она раскрывает личность российского правителя, чья политика оказала огромное влияние на весь дальнейший путь страны. В этом году исполняется 300 лет с момента принятия Петром I императорского титула. Главную роль исполнит актер Юрий Анпилогов.
"В спектакле "Петр" мы говорим о том, как под знаменем Христа можно служить и Антихристу, когда это две противоположные стороны, побуждающие человека к разным целям, свет и тьма в каждом. Второй спектакль, "Леонардо", я посвящу теме того, как один человек, Леонардо да Винчи, смог сочетать в себе и Христа, и Антихриста. Спектакль "Иуда" – о выборе, уйти ли от Христа, предать его, это попытка разобраться в том, сознательный это выбор или же нет", – сказал режиссер трилогии, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.
По его словам, эти темы злободневны. Билеты на спектакль можно приобрести по ссылке.
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