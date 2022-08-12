В соборе Петра и Павла состоится органный концерт Елены Приваловой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

14 августа в соборе Петра и Павла состоится концерт рижской органистки Елены Приваловой. Начало музыкальной программы в 19:00.

На концерте прозвучат произведения композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка. Последнему в этом году исполнилось бы 200 лет. Елена Привалова не случайно включила в программу Два хорала для органа Франка. Это музыка потрясающей красоты, масштаба и гармонии, раскрывающая все краски романтического органа. Помимо него, органистка сыграет одно из самых известных и поэтичных сочинений французского композитора – "Прелюдию, фугу и вариацию си минор".

Концерт состоится по адресу Старосадский переулок, дом 7/10.

Услышать сольное выступление Елены Приваловой можно будет также 20 августа в Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской (улица Малая Грузинская, дом 27/13). Начало концерта в 20:00. В музыкальной программе – шедевры Иоганна Себастьяна Баха.