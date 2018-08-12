Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Анатолий Узденский

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Актер театра "Современник" Анатолий Узденский умер в Новосибирске в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

"Его имя было широко известно далеко за пределами Новосибирска, где Анатолия Ефимовича буквально боготворили зрители, и где в театре "Старый дом" он блистательно сыграл главные свои роли", – сказано в сообщении.

Актер известен зрителю своими ролями в сериалах "Убойная сила", "Ментовские войны", "Улицы разбитый фонарей" и "Каменская". В "Современнике" он играл с 2005 года. Участвовал в таких постановках, как "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье" и "Три товарища".

Как сказано в сообщении театра, о времени и дате прощания объявят позже.