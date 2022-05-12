Театр "Модерн" представит комедию "Масквичи"

Фото: Юлия Мешкова
24 и 26 мая Московский драматический театр "Модерн" представит премьеру комедии "Масквичи". Это лирическая, ироничная, живая история о любви, семье и трогательных взаимоотношениях родных людей в разных уголках земного шара. Зрителей ждет юмор, музыка и позитив.
"Самое важное в комедии, на мой взгляд, заключается в том, что я должен знать этих героев. Здесь, в "Масквичах", я их знаю, и уверен, что узнаете их и вы. Это трогательная история о трех поколениях одной семьи, поиске взаимопонимания. Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет, но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас," – отметил режиссер Юрий Грымов.
Для зрителей старше 18 лет.
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