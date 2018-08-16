AFP Live впервые пройдет в фудмолле "Депо.Москва"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

17 июня в фудмолле "Депо.Москва" впервые пройдет мероприятие AFP Live. Открытый концерт, попасть на который смогут все желающие, станет своего рода тизером фестиваля и принесет атмосферу Alfa Future People в Москву. Программа вечера объединит участников двух фестивальных сцен. Live-сцену представят молодые звезды, хаус-трио ЛАУД, техно-сцену – один из самых известных российских электронщиков Роман Литвинов, более известный как Mujuice.

О Mujuice всерьез заговорили в 2011-м, когда Роман Литвинов, начинавший с меланхоличной лефтфилд-электроники, внезапно выпустил русскоязычный песенный альбом. Диск Downshifting сделал Романа не только фаворитом российской прессы (которая видела в нем чуть ли не наследника Виктора Цоя), но и одним из самых востребованных отечественных молодых музыкантов. Однако карьере рок-звезды Mujuice все же предпочел электронику. В том же году он с клубной техно-программой выступает на нескольких крупнейших международных фестивалях – испанском Sonar, немецком Fusion, норвежском Insomnia, а чуть позже – американском SXSW. Дальше были очень разные по звучанию (от неоклассики до эйсид-ренессанса и модернового техно в духе Джона Хопкинса), но неизменно успешные релизы, запуск собственного лейбла Acid Pop, гастроли в Лондоне, Берлине и Лос-Анджелесе, выступление на московском Boiler Room и заработанный по итогам статус едва ли не самого авторитетного российского электронщика десятилетия.

Фото: предоставлено организаторами

Трио ЛАУД (уроженцы Уфы, живущие сейчас в Петербурге) смело можно назвать восходящими звездами российской электроники. Группа одинаково хорошо чувствует себя как в клубном, так и в поп-формате. ЛАУД начинали с хип-хопа, прошли через увлечение lo-fi и вейпорвейвом, а затем нашли себя в танцевальном звучании. Нынешний стиль группы – легкий и жизнерадостный хаус, не чуждый влияния хип-хопа, брейкбита и даже R&B. ЛАУД часто сравнивают с Disclosure, в том числе за умение работать с вокалистами – в активе группы совместные треки с Антоха MC, Boulevard Depo, Тhomas Mraz и другими, а также ремиксы для Cream Soda и Little Big. Коллектив уже успел несколько раз проехать с гастролями по России, а в 2018-м ЛАУД стали победителями конкурса молодых музыкантов JBL Vox Populi.