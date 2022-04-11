Авербух представит в "Лужниках" шоу, посвященное юбилею Татьяны Тарасовой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гала-шоу, посвященное Татьяне Тарасовой в год ее юбилея, пройдет во дворце спорта "Лужники" 15–16 апреля. Режиссером-постановщиком выступил Илья Авербух.

Такого звездного состава зрители не видели давно. В шоу примут участие разные поколения фигуристов: чемпионы, призеры и участники олимпийской сборной, в том числе Игр-2022 в Пекине, – Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин.

Татьяна Анатольевна – заслуженный тренер СССР (1975 год), мастер спорта СССР международного класса, почетный член клуба ЦСКА. Дочь легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Она является одним из самых титулованных тренеров в истории спорта. Ее фигуристы выиграли в общей сложности более 40 золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

"Анна Щербакова, безусловно, будет бриллиантом нашего гала-шоу, – рассказал Авербух. – Каждое ее выступление по-особенному вдохновенно. Хрупкая девочка, которая не раз доказывала, что невозможное возможно, поражает умением проявить силу духа и весь свой талант... Когда-то, будучи маленькой девочкой, Аня участвовала в моем шоу, а сейчас она выступает в статусе чемпионки мира, олимпийской чемпионки. И я этим очень горжусь".

Кроме того, украшением вечера станут выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые специально к юбилею Тарасовой подготовили новые номера.

На льду появится и звездная плеяда чемпионов прошлых Олимпиад – Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Волосожар и многие другие.

Конечно, на лед выйдут и участники телевизионного проекта "Ледниковый период", в котором Татьяна Анатольевна провела 15 лет своей жизни в роли бессменного главного судьи. Перед зрителями выступят победители последнего сезона – актер Федор Федотов в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар, серебряный призер телепроекта актер Иван Колесников в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной, бронзовый призер, актер Кирилл Зайцев в паре с чемпионкой мира и Европы Оксаной Домниной, а также финалисты Ксения Бородина в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Звезды фигурного катания покажут свое мастерство под живое исполнение российских певцов. В гала-концерте примут участие Елена Камбурова, Петр Налич, Мариам Мерабова, Зара, Мария Зайцева, Регина Тодоренко, Диана Анкудинова и другие.

"Для меня большая честь вместе с великими спортсменами и артистами отмечать уже третий наш совместный юбилей Татьяны Анатольевны. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым и особенным, достойным великого тренера", – добавил Авербух.

Билеты можно приобрести на сайте.

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в окончательный состав участников каждого гала-шоу.