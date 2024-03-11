Москва онлайн покажет, как реставраторы восстанавливают произведения искусства

12 марта зрители Москвы онлайн смогут узнать о работе реставратора и понаблюдать за восстановлением масляных полотен.

Корреспондент Лариса Соколова посетит Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря, который основан в 1918 году и носит имя своего создателя. Центр является старейшей государственной реставрационной организацией России.

В ходе трансляции сотрудники покажут мастерские, расскажут о трудностях восстановительных работ, сотрудничестве с российскими и зарубежными музеями.

Смотрите прямую трансляцию 12 марта в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.