Москва 24 отпразднует Масленицу на смотровой "Москва-Сити"

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В субботу, 13 марта, телеканал Москва 24 отпразднует широкую Масленицу на смотровой площадке комплекса "Москва-Сити". Мероприятие будет проходить с 13:00 до 17:00 на площадке Panorama 360 на 89-м этаже башни "Федерация. Восток".

Ведущий телеканала Станислав Кулик проведет веселые конкурсы и загадки, мастер-классы и викторины. Ну и конечно, угостит блинами! Вход на мероприятие осуществляется по билетам на смотровую, без дополнительной оплаты.

Для тех, кто не сможет прийти на смотровую, Москва 24 будет транслировать масленичные забавы в своем сообществе во "ВКонтакте". Любой желающий сможет ответить на загадки и вопросы викторин онлайн. По итогам трансляции самых активных участников и авторов оригинальных комментариев ждут вкусные призы.

В комментариях также можно будет предложить свои загадки, лучшие из которых загадают гостям мероприятия.