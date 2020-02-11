Прокатчик фильма "Лед 2" устроит показ для недосмотревших его из-за эвакуации

Фото: телеграм-канала "На видео видно"

Прокатная компания фильма "Лед 2" Sony Pictures Production and Releasing организует показ для зрителей, которые не досмотрели его из-за эвакуации киноцентра "Октябрь", передает ТАСС . Дата и время повторного показа пока не уточняются.

10 февраля премьера оказалась сорвана на середине. Причиной стало задымление, вызванное коротким замыканием.

Из-за него эвакуировали порядка 2,5 тысячи человек. Как рассказал очевидец, работники кинотеатра быстро организовали выход людей. На месте работали пожарные расчеты. Движение в районе Нового Арбата частично ограничивали.

"Лед 2" – вторая часть спортивной драмы "Лед". Исполнителями главных ролей стали Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. В широкий российский прокат вторая часть выходит 14 февраля 2020 года.