Аллу Пугачеву нашли в новом сериале Netflix

Пользователи Сети обсуждают трейлер комедийного сериала Russian Doll ("Матрешка") от компании Netflix.

Главную роль играет Наташа Лионн (Natasha Lyonne), известная российскому зрителю по сериалу "Оранжевый – хит сезона" и фильмам "Американский пирог", "Кейт и Лео" и "Если бы эти стены могли говорить". В новом сериале ей предстоит сыграть русскую девушку Надю, с которой постоянно случаются несчастные случаи с летальным исходом, после которых она снова просыпается в предыдущем дне.

Зрители заметили сходство главной героини с российской певицей Аллой Пугачевой. "Ребят, в смысле, это сериал про Аллу Борисовну? " – задался вопросом один из зрителей. "Спасибо, все ждала, когда заиграет "любовь похожая на сон", – шутит другой пользователь после просмотра трейлера. "Если там не будет сцены, где она пытается выбраться из временной петли под "Старинные часы", закрывайте сериал", – комментирует пользователь под ником "М-м-м-мартова".

Первый сезон Russian Doll выйдет на Netflix 1 февраля.