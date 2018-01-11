"Секретные материалы" остались без агента Даны Скалли

11 января, 17:46
Фото: кадр из сериала "Секретные материалы", создатель Крис Картер
Актриса Джиллиан Андерсон отказалась играть роль агента Даны Скалли в сериале "Секретные материалы".
"Пришло время для Скалли уйти на покой. Я покончила с этим, и все", – заявила она, передает The Hollywood Reporter.
По словам актрисы, она приняла решение еще до того, как телеканал Fox вернулся к сериалу в 2016 году. Однако тогда из любопытства актриса приняла предложение.
Партнер Андерсон по сериалу актер Дэвид Духовны продолжит сниматься в проекте в роли агента Фокса Малдера.
"Я неоднократно пытался распрощаться со своим персонажем, но каждый раз мне этого не удавалось", – пояснил он.
Последний, 11-й сезон "Секретных материалов" с участием Андерсон стартовал 3 января.
"Секретные материалы" вышли на Fox в 1993 году. Показ сериала продлился до 2002 года. За это время были сняты 202 эпизода. Сериал стал визитной карточкой телеканала, а его тэглайны "Истина где-то рядом", "Не доверяй никому" и "Я хочу верить" стали частью поп-культуры.
В "Секретных материалах" речь идет об отделе ФБР, в котором работают спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они специализируются на странных нерешенных делах, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в сверхъестественные явления, а Скалли предпочитает научный подход.
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