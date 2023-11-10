Спин-офф мультсериала "Ми-ми-мишки" выйдет в кинотеатрах РФ в ноябре

Фото: кадр из сериала "Ми-ми-мишки"; режиссер – Алексей Миронов; производство – Паровоз

Спин-офф мультсериала "Ми-ми-мишки" под названием "Мини-Мишки. Новые приключения" запустят в российских кинотеатрах 16 ноября, картина расскажет о детстве героев оригинальной истории. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

В премьерные серии войдут семь эпизодов: "Самый лучший хвост", "Пузырь", "Чудо-юдо", "Горка", "Надо подумать", "Подсолнух", "Секретик". Зрители смогут посмотреть мультсериал в более чем 600 кинотеатрах России, уточнили в пресс-службе. Авторы, в свою очередь, пообещали появление в проекте не только известных героев, но и новых.

Как уточнила генеральный продюсер телеканала "Мульт" Татьяна Цыварева, проект получилось сделать по-настоящему семейным, милым и веселым.

"Здорово, что с малышами Кешей и Тучкой смогут познакомиться сразу и дети, и родители. Зрители с удовольствием будут следить за приключениями Мини-Мишек в новых локациях, а также познавать вместе с нашими персонажами мир и учиться дружить", – заявила она.

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